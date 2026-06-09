В Новороссийске ликвидирован пожар на территории перевалочного комплекса Пожар на территории перевалочного комплекса в Новороссийске ликвидирован

Москва9 июн Вести.В Новороссийске ликвидирован пожар на перевалочном комплексе, который возник в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ночью 8 июня. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Пострадавших нет уточняется в официальном канале регионального штаба в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, пожар произошел ночью 8 июня в результате атаки вражеских БПЛА.