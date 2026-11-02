Водитель иномарки погиб в Новосибирске после столкновения с фонарем и остановкой

В Новосибирске в ДТП погиб водитель иномарки Водитель иномарки погиб в Новосибирске после столкновения с фонарем и остановкой

Москва2 ноя Вести.В Новосибирске водитель иномарки 1977 года рождения врезался в световую опору, потом в остановку и погиб, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что водитель иномарки на 2-й Станционной улице не справился с управлением и врезался в световую опору, а потом в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.