В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой, стоявший 58 лет Новосибирскую гостиницу, которую строили 58 лет, ввели в эксплуатацию

Москва1 июн Вести.Гостиница "Турист" на площади им. Карла Маркса в Новосибирске, которую начали строить в 1968 году, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гостиницу на площади имени Карла Маркса начали возводить в 1968 году, в конце 1970-х работы остановили, а в 1985 году полностью заморозили. Возобновить строительство удалось только в 2019 году: разрешение на реконструкцию гостиничного комплекса получил застройщик ООО "ТУРСИБ-Б" сообщил мэр города Максим Кудрявцев

В старом здании усилили все конструкции, гостиницу надстроили до 25 этажей, в высотной части оборудовали 200 номеров, лобби-бар с зоной отдыха и ожидания, бытовые и административные помещения.

В стилобатной части разместились распределительные вестибюли, два конференц-зала на 250 и 50 мест, ресторан, выставочные пространства, где планируется разместить арт-зоны. Также предусмотрена подземная парковка на 60 машино-мест и подземный переход, который будет связывать гостиничный комплекс с метро.