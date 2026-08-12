На Крымском мосту 700 автомобилей скопились в очереди около пунктов досмотра

В очереди на Крымском мосту скопилось 700 автомобилей На Крымском мосту 700 автомобилей скопились в очереди около пунктов досмотра

Москва12 авг Вести.В очереди около пунктов досмотра на Крымском мосту, который был закрыт почти 5 часов, скопились в общей сложности 700 автомобилей. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

В частности, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи оказались 300 автомобилей, со стороны Тамани – 400. Данные актуальны на 3.00 мск.

Как сообщалось ранее, Крымский мост был закрыт для автомобильного транспорта с 22.05 мск 11 августа до 2.57 мск 12 августа на фоне беспилотной опасности в Крыму и Краснодарском крае.