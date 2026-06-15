Украинские ракеты "Фламинго" взорвались во время запуска в Одессе

В Одессе крылатые ракеты "Фламинго" ВСУ взорвались при попытке запуска Украинские ракеты "Фламинго" взорвались во время запуска в Одессе

Москва15 июн Вести.Крылатые ракеты "Фламинго" Вооруженных сил Украины сдетонировали при попытке запуска в Одессе, сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Инцидент произошел в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии. По информации источников, причиной происшествия послужил сход одного из боеприпасов с установки.

Как сообщает Telegram-канал, в результате случившегося были уничтожены две пусковые установки. Суммарно на территории города взорвались четыре ракеты.

В мае военный обозреватель Денис Селезнев назвал в беседе с ИС "Вести" ракету "Фламинго" Франкенштейном, собранным из разных частей. Такое вооружение, по словам эксперта, создает риск для самих ВСУ.