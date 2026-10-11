Lada и Skoda столкнулись в Оренбургской области, три человека погибли

В Оренбургской области три человека скончались в ДТП Lada и Skoda Lada и Skoda столкнулись в Оренбургской области, три человека погибли

Москва11 окт Вести.На трассе Каменноозерское – Медногорск в Оренбургской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом стало известно из публикации региональной прокуратуры.

Трагическое происшествие случилось 11 октября вблизи села Черный Отрог. Друг в друга врезались Lada и Skoda.

В результате аварии скончались три человека, в том числе один несовершеннолетний написано в канале ведомства в национальном мессенджере

Надзорным органом Саракташского района организована проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.