Москва11 октВести.На трассе Каменноозерское – Медногорск в Оренбургской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом стало известно из публикации региональной прокуратуры.
Трагическое происшествие случилось 11 октября вблизи села Черный Отрог. Друг в друга врезались Lada и Skoda.
В результате аварии скончались три человека, в том числе один несовершеннолетнийнаписано в канале ведомства в национальном мессенджере
Надзорным органом Саракташского района организована проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.