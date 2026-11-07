Москва7 нояВести.Три человека погибли, один пострадал в результате наезда автомобиля на лошадей в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел на 111км автодороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан. Водитель Chery Tiggo 9 совершил наезд на лошадей.
В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один пассажир находится в тяжелом состояниинаписали в пресс-службе
Обстоятельства ДТП устанавливаются.