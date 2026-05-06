В Петербурге опровергли ошибки в квитанциях ЖКХ Жителям Петербурга не подтвердили ошибки в квитанциях ЖКХ

Москва6 мая Вести.В Санкт-Петербурге прокомментировали начисление повышенных сумм за коммунальные услуги. Ошибок в них нет, о чем заявил генеральный директор АО "ЕИРЦ СПб" Денис Шабарин.

Он подчеркнул, что это невозможно из-за того, что все подсчеты ведутся не человеком.

В расчетах не принимают участия люди, они только раз вносят данные, а далее идут расчеты по алгоритмам. Машина не может ошибиться настоял он

Также он дал понять, что слово "ошибка" в принципе сложно применимо к ЕИРЦ.

Тем не менее, он согласен с тем, что неточности все-таки случаются. Особенно, когда обслуживающие организации передают данные общедомового прибора учета.

В январе текущего года у жителей Петербурга возникли вопросы о корректности сумм начислений в квитанциях ЖКХ. По сравнению с декабрем 2025 года у некоторых суммы увеличились на 1 000 - 3 000 рублей.