Москва18 июлВести.Постановление о запрете взлета и посадки вертолетов до конца года на площадке Петропавловской крепости подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Запретить с 20.07.2026 по 31.12.2026 осуществление взлетно-посадочных операций для вертолетов на посадочную площадку (с посадочной площадки) "Петропавловская крепость"говорится в сообщении
Решение не распространяется на вертолеты федеральных и городских органов власти, а также на государственную авиацию, задействованную в обороне, поисково-спасательных операциях, тушении пожаров и экстренной медицинской эвакуации