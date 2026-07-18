Вертолеты не смогут приземляться на территории Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга запретили сажать вертолеты Вертолеты не смогут приземляться на территории Петропавловской крепости

Москва18 июл Вести.Постановление о запрете взлета и посадки вертолетов до конца года на площадке Петропавловской крепости подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Запретить с 20.07.2026 по 31.12.2026 осуществление взлетно-посадочных операций для вертолетов на посадочную площадку (с посадочной площадки) "Петропавловская крепость" говорится в сообщении

Решение не распространяется на вертолеты федеральных и городских органов власти, а также на государственную авиацию, задействованную в обороне, поисково-спасательных операциях, тушении пожаров и экстренной медицинской эвакуации