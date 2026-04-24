Торговля на рынках в Подмосковье стала возможна только в капитальных строениях

В Подмосковье появилось новое требование к работе рынков

Москва24 апр Вести.Работа на рынках в Подмосковье отныне возможна только в капитальных строениях, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области. Работа в палаточных конструкциях запрещена.

С 1 января 2026 года деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях указали в ведомстве

За нарушение запрета для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей.

В настоящее время в Подмосковье идет демонтаж рынков, расположенных вне капитальных строений. При этом в капитальных зданиях находятся 101 рынок. Их закрытие не предполагается.