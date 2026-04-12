В Люберцах священник облил прихожан водой из кубка во время службы

Москва12 апр Вести.В подмосковных Люберцах священник облил прихожан святой водой из кубка во время пасхальной службы. Об этом сообщил Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы".

Видео со службы также активно распространяется в сети.

Сначала священник обрызгивал людей водой с помощью кропила (кисти для разбрызгивания святой воды), однако потом взял сосуд и облил прихожан. Процедура сопровождалась фразами: “Христос Воскресе” и “Воистину Воскресе”.

На кадрах прихожане и священники улыбаются.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — главный праздник православных христиан, установленный в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, знаменуя окончание Великого поста.