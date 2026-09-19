Москва19 сенВести.В районе Казачьей бухты в Севастополе ликвидировали две воздушных цели. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в MAX.
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито 2 воздушных цели в районе Казачьей бухтыговорится в сообщении
Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Он добавил, что военнослужащие уничтожают беспилотники противника из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.