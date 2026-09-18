В районе Казачьей бухты в Севастополе нейтрализованы четыре украинских БПЛА

Четыре украинских БПЛА нейтрализованы в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты в Севастополе нейтрализованы четыре украинских БПЛА

Москва18 сен Вести.В Севастополе при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены четыре воздушные цели в районе Казачьей бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито, 4 воздушных цели в районе Казачьей бухты проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Севастополя призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.