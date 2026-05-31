В России больше не будет сексологов Минздрав исключил сексологов из перечня медицинских должностей

Москва31 мая Вести.Минздрав России исключил врачей-сексологов из номенклатуры медицинских и фармацевтических должностей. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что новая номенклатура утверждена в соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и положением о Минздраве.

С 1 сентября 2026 года сексолог перестанет считаться отдельной медицинской специальностью, а его функции передадут более широким направлениям.

С той же даты прекратится прием новых сотрудников на ряд должностей. В их числе врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-лаборант, врач-лабораторный миколог, врач-офтальмолог-протезист, городской врач-педиатр, подростковый врач-психиатр, участковый подростковый врач-психиатр, участковый врач-психиатр-нарколог, врач-сурдолог-протезист, подростковый врач-терапевт, зубной врач и фельдшер-нарколог.

С 1 сентября 2028 года также перестанут принимать новых специалистов на должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.

При этом медработники, которые были приняты на эти должности до установленных сроков, смогут продолжить работу.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья и замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов сообщил ИС "Вести", что в России рассматривают возможность избавить врачей от лишней бумажной нагрузки.