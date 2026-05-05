В России наблюдается нехватка двух препаратов для лечения рака Член СПЧ Боровова: россияне жалуются на нехватку лекарств для лечения рака

Москва5 мая Вести.Жители РФ жалуются на дефицит двух жизненно важных препаратов для лечения рака — метотрексата и этопозида. Эти лекарства отсутствуют в десятках регионах страны.

Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Этопозид отсутствует в 80 регионах РФ, метотрексат — в 57 субъектах, сказала она в разговоре с "Известиями".

Звонки поступают от пациентов от Калининграда до Камчатки. Если раньше это было точечно, были пути решения, то сейчас это масштабная проблема отметила Боровова

В Росздравнадзоре рассказали изданию, что остатки метотрексата и этопозида сосредоточены в российских больницах. По данным ведомства, остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 млн упаковок, этопозида — более 135 тыс. упаковок.