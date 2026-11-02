Россияне будут работать четыре дня на неделе в связи с Днем народного единства

В России началась короткая рабочая неделя Россияне будут работать четыре дня на неделе в связи с Днем народного единства

Москва2 ноя Вести.В России началась короткая рабочая неделя: среда, на которую приходится День народного единства, будет нерабочим днем, напомнило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Марию Кутарову.

В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем пояснила эксперт

Вторник, 3 ноября, является предпраздничным днем, поэтому рабочее время должно быть сокращено.