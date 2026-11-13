В России наступила последняя в этом году "несчастливая" пятница В 2026 году пятница 13-е выпадала трижды

Москва13 ноя Вести.В России наступила третья и последняя в этом году пятница с "несчастливым" номером – 13 ноября 2026 года. Это следует из производственного календаря.

В этом году пятница, 13-е, выпадала три раза: в феврале, марте и ноябре. Это достаточно редкое календарное совпадение, поскольку три пятницы, приходящиеся на 13-й день месяца, – это предельное количество "несчастливых" пятниц в течение одного года. Следующая пятница, 13-е, наступит только через девять месяцев – в августе 2027 года.

Многие люди суеверно считают пятницу, 13-е, несчастливой датой и связывают ее с большим количеством неудач. Однако никаких достоверных подтверждений того, что пятница, 13-е, притягивает к себе неприятности, нет.

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