В России во время "Монетной недели" вернули в оборот 252 млн рублей ЦБ сообщил о возврате в оборот 55 млн монет

Москва20 мая Вести.Во время весенней акции "Монетная неделя" россияне вернули в оборот около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем во время осенней акции. Всего удалось вернуть в оборот на две тонны мелочи больше, чем в предыдущий раз.

Мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Основная доля сданных монет – 86,7%, пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% – копейки говорится в сообщении

В ЦБ также отметили, что часть пунктов продолжает принимать монеты и после завершения акции.

"Монетная неделя" прошла в стране с 6 по 18 апреля. Граждане обменивали накопившуюся мелочь на бумажные купюры или зачисляли деньги на счета в банках.