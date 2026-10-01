Герб и флаг Запорожской области внесены в геральдический регистр РФ

В российский геральдический регистр внесены флаг и герб Запорожской области Герб и флаг Запорожской области внесены в геральдический регистр РФ

Москва1 окт Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о внесении герба и флага региона в Государственный геральдический регистр РФ.

Он указал, что теперь знаки Запорожской области официально защищены законом.

За этими символами стоит не просто юридическая процедура. За ними – наша идентичность, наша память и наше будущее... Это признание нашего пути домой подчеркнул Балицкий

Он выразил благодарность геральдическому совету при президенте России за такое решение, а также своему заместителю Сергею Анатольевича Гуляева, проведшему активную работу в этом направлении.