Москва1 октВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о внесении герба и флага региона в Государственный геральдический регистр РФ.
Он указал, что теперь знаки Запорожской области официально защищены законом.
За этими символами стоит не просто юридическая процедура. За ними – наша идентичность, наша память и наше будущее... Это признание нашего пути домойподчеркнул Балицкий
Он выразил благодарность геральдическому совету при президенте России за такое решение, а также своему заместителю Сергею Анатольевича Гуляева, проведшему активную работу в этом направлении.