В Ростове-на-Дону мужчина ворвался в кабинку солярия к женщине и украл ее белье

Москва18 апр Вести.В Ростове-на-Дону мужчина ворвался в кабинку солярия к незнакомке и украл ее нижнее белье. Об этом сообщает РЕН в своем Telegram-канале.

По словам пострадавшей, неизвестный проследил за ней до входа в студию красоты, а затем зашел в кабинку солярия.

На камерах видеонаблюдения зафиксировано, как мужчина заходит в незапертую кабинку вслед за девушкой. Спустя минуту раздается крик, после чего он выбегает из помещения сказано в публикации

Сотрудникам салона незнакомец объяснил, что зашел к своей супруге. После этого, воспользовавшись замешательством администратора, мужчина ушел. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как он застегивал ремень.

Позже пострадавшая опубликовала записи с камер в социальных сетях. Она рассказала, что незнакома с мужчиной и заявила, что он украл ее нижнее белье.