Москва18 маяВести.Опергруппа Рязанской области опровергла появившуюся информации о якобы запуске с территории региона беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В публикации отмечается, что в соцсетях наблюдается активизация противника.
В числе фейков, которые вбрасывает ЦИПсО – запуск беспилотников якобы с территории региона. Это фейкисказано в публикации
В опергруппе призывают пользоваться только официальными источниками информации. Сведения в иных источниках связывают с намерением Украины посеять панику у населения и недоверия к власти.