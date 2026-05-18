В Рязанской области назвали фейками запуск БПЛА с территории региона Запуск БПЛА с территории Рязанской области назван фейком

Москва18 мая Вести.Опергруппа Рязанской области опровергла появившуюся информации о якобы запуске с территории региона беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В публикации отмечается, что в соцсетях наблюдается активизация противника.

В числе фейков, которые вбрасывает ЦИПсО – запуск беспилотников якобы с территории региона. Это фейки сказано в публикации

В опергруппе призывают пользоваться только официальными источниками информации. Сведения в иных источниках связывают с намерением Украины посеять панику у населения и недоверия к власти.