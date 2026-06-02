В Саратове возбуждены дела о взяточничестве в отношении работников Ростехнадзора

Москва, 2 июн, Вести.

В апреле, июле и августе 2025 года в Саратове подозреваемые, занимая руководящие должности в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, действуя как самостоятельно, так и через посредника, … получили от местных жителей, действовавших в интересах коммерческих организаций, взятки за регистрацию специализированной техники, выдачу лицензии на ее эксплуатацию, а также неотражение в соответствующем акте выявленных нарушений говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Противоправные действия фигурантов были выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Возбуждены три уголовных дела. В зависимости от роли каждого сотрудники подозреваются по ч. 2, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Действиям взяткодателей и посредника в ходе следствия также будет дана правовая оценка.