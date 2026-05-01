Москва1 маяВести.Работницу следственного изолятора в Ростове-на-Дону заподозрили в противоправных действиях, сообщает Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что инспектор могла передавать арестованным различные запрещенные в СИЗО предметы, в том числе телефоны, и получала за это финансовое вознаграждение.
Среди клиентов, по данным источников, были обеспеченные заключенные, например, адвокатыговорится в публикации
Как следует из сообщения, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о получении взятки и превышении должностных полномочий. Сейчас сотрудницу отстранили от работы, у нее дома был проведен обыск.
Изложенная изданием информация в официальных источниках пока не подтверждена.