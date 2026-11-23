Мирный житель погиб при атаке БПЛА в селе Брахлов Брянской области

В селе Брахлов Брянской области дрон убил 65-летнего мужчину Мирный житель погиб при атаке БПЛА в селе Брахлов Брянской области

Москва23 ноя Вести.В селе Брахлов Брянской области дрон Вооруженных сил Украины убил 65-летнего местного жителя. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В селе Брахлов Климовского района из-за варварской атаки украинского беспилотника погиб местный житель, 65-летний мужчина написал Егор Ковальчук

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.

За минувшие сутки над Брянской областью ликвидированы девять украинских беспилотников самолетного типа. Работали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и транспортной полиции Брянской области, а также спецподразделения Росгвардии.