Москва22 июлВести.ИС "Вести" публикует первые видеокадры с места повреждения многоквартирного дома в Белгороде, в который попал беспилотник ВСУ.
На кадрах видны разрушения фасада и остекления. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом.
Я как раз на кровать присела и услышала очень сильный хлопок и грохот. И меня отбросило на полрассказала жительница дома
За медицинской помощью никто из жильцов пострадавшего дома пока не обращался.
На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о других последствиях удара уточняется.