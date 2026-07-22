ИС "Вести" публикует кадры поврежденной многоэтажки в Белгороде после атаки БПЛА

В Сети появилось видео дома в Белгороде, поврежденного после удара дрона ИС "Вести" публикует кадры поврежденной многоэтажки в Белгороде после атаки БПЛА

Москва22 июл Вести.ИС "Вести" публикует первые видеокадры с места повреждения многоквартирного дома в Белгороде, в который попал беспилотник ВСУ.

На кадрах видны разрушения фасада и остекления. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Я как раз на кровать присела и услышала очень сильный хлопок и грохот. И меня отбросило на пол рассказала жительница дома

За медицинской помощью никто из жильцов пострадавшего дома пока не обращался.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о других последствиях удара уточняется.