В Севастополе отражена массированная атака беспилотников ВСУ Развожаев: в Севастополе сбили 115 украинских беспилотников

Москва12 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), военнослужащие и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ — было сбито 115 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Вражеские атаки были отражены ночью 12 августа.

Сбито 115 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 46 беспилотников. Благодарю наших защитников за отличную работу. Главное: никто из людей не пострадал написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

В несколько районах Севастополя из-за упавших осколков дронов были зафиксированы небольшие возгорания травы и леса, которые к этому часу уже ликвидированы. В настоящее время пожарные тушат только один участок в районе Родного.

Ко всему прочему, повреждены 10 многоквартирных домов и 25 частных, а также 13 автомобилей.

Гражданам напомнили, что при повреждении квартир, домов или машин необходимо обращаться в муниципальные комиссии.