В Северском районе Кубани повреждены 78 частных и 5 многоквартирных домов

В Северском районе Кубани работает комиссия по оценке ущерба от атаки ВСУ В Северском районе Кубани повреждены 78 частных и 5 многоквартирных домов

Москва19 ноя Вести.В результате атаки вражеских БПЛА в Северском районе 18 ноября повреждения получили 78 частных и 5 многоквартирных домов. Подробности в MAX сообщил оперштаб Краснодарского края. Накануне специальная комиссия начала проводить оценку нанесенного ущерба.

В пгт. Ильском повреждены 21 частный дом, в ст. Новодмитриевской – 12. В пгт. Афипском – 45 частных и 5 многоквартирных домов говорится в мессенджере

В основном, у зданий разбиты окна, повреждены кровли и фасад, в стенах появились трещины в стенах.

19 ноября муниципальная комиссия продолжит работу.

18 ноября в результате атаки БПЛА пострадали 9 человек. Многоквартирные дома остались без газа.