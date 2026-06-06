В "Северстали" допустили оптимизацию персонала Мордашов допустил оптимизацию персонала в "Северстали"

Москва6 июн Вести.Компания "Северсталь" не исключает оптимизации персонала. Об этом в интервью РБК заявил председатель совета директоров и основной бенефициар компании Алексей Мордашов.

По его словам, "Северсталь" приостановила прием новых сотрудников в компанию.

Возможно, пойдет речь о некоторой оптимизации персонала. Пока я не готов сказать [о масштабах]. Мы постараемся избежать этого сказал Мордашов

Он отметил, что "Северстали" к настоящему момент удается поддерживать высокий уровень загрузки производственных мощностей. Как объяснил Мордашов, это стало возможно благодаря исторически высокой эффективности бизнеса.

В марте стало известно, что "Северсталь" корректирует бюджет на текущий год в связи со снижением спроса на рынке.