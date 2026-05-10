UKMTO: в шедший под флагом США у Катара сухогруз попал снаряд

В шедший у берегов Катара американский сухогруз попал снаряд UKMTO: в шедший под флагом США у Катара сухогруз попал снаряд

Москва10 мая Вести.В шедший возле берегов Катара сухогруз попал снаряд, после чего на борту возник пожар. Об этом следует из сообщения Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO получил сообщение об инциденте в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, Катар. Капитан сухогруза сообщил о попадании снаряда говорится в документе

Пострадавших в результате инцидента нет. Откуда был выпущен снаряд, пока не установлено.

Иранское агентство Fars уточняет, что судно шло под американским флагом.

Ранее 10 мая представители армии Ирана заявили, что Тегеран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к антииранским санкциям США.