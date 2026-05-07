В США потребовали от дипломатов не использовать секретные сведения в ставках WSJ: Госдеп США запретил дипломатам делать ставки на основе секретных данных

Москва7 мая Вести.Госдепартамент США потребовал от американских дипломатов отказаться от использования секретных данных при заключении пари у букмекеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на меморандум ведомства.

В документе, который цитирует издание, отмечается, что беспокойство вызывают сообщения СМИ, согласно которым представители американского правительства использовали непубличную информацию для ставок в онлайн-сервисах.

Всем сотрудникам напоминается, что злоупотребление непубличной информацией сотрудниками Департамента в целях получения финансовой выгоды является очень серьезным правонарушением цитирует газета меморандум

Ранее в США был арестован боец спецподразделения по обвинению в использовании секретной информации о рейде по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро для извлечения прибыли. Отмечалось, что он заработал более 400 тысяч долларов на ставках.