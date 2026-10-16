В Ставропольском крае объявлялась ракетная опасность Ракетная опасность на Ставрополье действовала 23 минуты

Москва16 окт Вести.В ночь на 16 октября на территории Ставропольского края объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон с несущими стенами. Следите за передаваемыми сообщениями проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX 15 октября в 23.42 мск

В 0.05 16 октября глава Ставрополья оповестил об отмене тревоги из-за ракетной угрозы. Таким образом режим опасности действовал в регионе 23 минуты

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября ракетная угроза объявлялась на территории регионов Северного Кавказа и юга России.