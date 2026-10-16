Москва16 октВести.В ночь на 16 октября на территории Ставропольского края объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон с несущими стенами. Следите за передаваемыми сообщениямипроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX 15 октября в 23.42 мск
В 0.05 16 октября глава Ставрополья оповестил об отмене тревоги из-за ракетной угрозы. Таким образом режим опасности действовал в регионе 23 минуты
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября ракетная угроза объявлялась на территории регионов Северного Кавказа и юга России.