Компанию из Татарстана оштрафовали на 250 тыс. за полет дрона без разрешения

В Татарстане компанию оштрафовали на 250 тыс. руб. за полет дрона без разрешения Компанию из Татарстана оштрафовали на 250 тыс. за полет дрона без разрешения

Москва22 окт Вести.Суд в Татарстане оштрафовал коммерческое предприятие за испытательный полет квадрокоптера без разрешения, компания должна будет выплатить 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, летом этого года сотрудники частного предприятия запустили квадрокоптер сельскохозяйственного назначения в Пестречинском районе без получения соответствующего разрешения на полеты у местных властей.

В результате потери связи квадрокоптер упал в селе Ковали, что повлекло повреждение строения и причинение ущерба его собственнику. По требованию транспортного прокурора предприятие выплатило собственнику поврежденного строения компенсацию ущерба в размере 6 млн рублей говорится в сообщении

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и назначили штраф 250 тысяч рублей.