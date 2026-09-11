Москва11 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Один украинский беспилотник уничтожен … Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ночью 11 сентября в черте региона были сбиты 26 дронов. В результате террористических действий врага 2 человека погибли, 3 ранены.