В Туве нашли пропавшего мальчика дома у его друга МЧС: пропавший в Кызыле мальчик находился дома у друга

Москва17 ноя Вести.В Туве нашли мальчика, который днем 17 ноября убежал в неизвестном направлении после ссоры с матерью у входа в бизнес-центр, все это время он находился дома у друга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Мальчик, пропавший сегодня днем, найден. Все это время он находился дома у друга сказано в сообщении

Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели и сотрудники МЧС подключились к поискам 10-летнего школьника в Кызыле. Днем мальчик после ссоры с матерью убежал в неизвестном направлении с лестницы на входе в бизнес-центр "Кызыл".