В Твери девочка-подросток попала в больницу после неудачного падения в заброшке

В Твери девочка-подросток получила серьезные травмы при падении в заброшке В Твери девочка-подросток попала в больницу после неудачного падения в заброшке

Москва4 ноя Вести.Девочка-подросток получила серьезные травмы при падении с одного этажа на другой в заброшенном здании в Твери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел днем 4 ноября, в среду.

Трое 14-15 летних подростков проникли на территорию заброшенного здания на улице двор Пролетарки 1а областного центра. Находясь внутри, одна из девочек упала с 4-го на 3-ий этаж, получив травмы и множественные ушибы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшая в больнице, подробностей о ее состоянии и степени полученных травм нет.

Надзорный орган начал проверку, специалисты намерены оценить действия родителей и собственника здания, а также органов соцопеки.