В Вышнем Волочке идет проверка после разрушения объекта культурного наследия

В Тверской области идет проверка после разрушения объекта культурного наследия В Вышнем Волочке идет проверка после разрушения объекта культурного наследия

Москва4 мая Вести.В Вышнем Волочке организована доследственная проверка после сообщений о разрушении Гостиного двора, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Тверской области.

Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Выявлены данные о разрушении … Гостиного двора, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Отмечается, что должностными лицами, ответственными за сохранность данного памятника архитектуры, не предприняты должные меры по его реставрации говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

С целью установления обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.