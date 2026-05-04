Москва4 маяВести.В Вышнем Волочке организована доследственная проверка после сообщений о разрушении Гостиного двора, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Тверской области.
Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Выявлены данные о разрушении … Гостиного двора, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Отмечается, что должностными лицами, ответственными за сохранность данного памятника архитектуры, не предприняты должные меры по его реставрацииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
С целью установления обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.