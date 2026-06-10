AD: США и Европа опасаются сотрудничества Грузии с РФ и Китаем

В Вашингтоне и Брюсселе обеспокоены связами Грузии с Россией и Китаем AD: США и Европа опасаются сотрудничества Грузии с РФ и Китаем

Москва10 июн Вести.Американские и европейские власти видят в сотрудничестве Грузии с Россией и Китаем стратегическую угрозу. Обеспокоенность Вашингтона указывает на постепенную утрату США статуса мирового гегемона.

В Вашингтоне растет недовольство тем, что правящая в закавказской стране партия "Грузинская мечта" делает "опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США – Китаем и Россией", пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом.

Закон отражает все ужесточающуюся позицию Вашингтона, который рассматривает сотрудничество между Грузией, Россией и Китаем как стратегическую угрозу. Однако, как утверждают критики, это… гегемонистская попытка ограничить суверенное право Тбилиси самому выбирать партнеров по развитию говорится в публикации

Авторы статьи подчеркивают, что подход США – и параллельно Европы – направлен на предотвращение нормализации отношений между Тбилиси и Москвой.

Давление Соединенных Штатов на Грузию нарастает с 2024 года. Тогда Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси и ввел визовые ограничения против более 60 граждан страны "за подрыв демократии", а основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили был внесен в американский санкционный список под предлогом "действий в пользу России".

Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Белый дом готовит в Грузии цветную революцию и договорился с БДИПЧ ОБСЕ о вмешательстве в парламентские выборы. Тем не менее "Грузинская мечта" победила на выборах в ноябре 2024 года, набрав 53,93% голосов.