Москва23 нояВести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов над шестью районами Воронежской области, сообщил утром 23 ноября в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратовнаписал чиновник
По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых строений и инфраструктуры также не зафиксировано.