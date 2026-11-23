В Воронежской области ликвидировали 13 беспилотников Гусев: силы ПВО ликвидировали 13 БПЛА над шестью районами Воронежской области

Москва23 ноя Вести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов над шестью районами Воронежской области, сообщил утром 23 ноября в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов написал чиновник

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых строений и инфраструктуры также не зафиксировано.