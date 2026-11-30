В ЗАГСе назвали самые популярные имена детей в Москве в 2026 году Самыми популярными именами новорожденных в Москве стали Анна и Михаил

Москва30 ноя Вести.Самыми популярными именами новорожденных в Москве в 2026 году являются Анна и Михаил, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС. При этом у девочек означенное имя лидирует второй год, а у мальчиков - четвертый.

Именем Анна в этом году назвали более 1,7 тысячи маленьких москвичек​​​. <...> Среди имен новорожденных мальчиков четвертый год лидирует Михаил - так назвали более 2,4 тысячи малышей говорится в сообщении

На втором месте у девочек идет имя София, являющееся также самым популярным в России. Также в топ-5 входят Мария, Василиса и Ева.

У мальчиков в топ-5 вошли Александр, Лев, Иван и Марк.