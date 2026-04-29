Василевский и Сорокин вошли в тройку претендентов на вратарский приз НХЛ

Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ Василевский и Сорокин вошли в тройку претендентов на вратарский приз НХЛ

Москва29 апр Вести.Андрей Василевский, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", и Илья Сорокин, защищающий ворота "Нью-Йорк Айлендерс", попали в список трех претендентов на "Везина Трофи". Этот приз в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Помимо них, в тройку кандидатов а получение награды вошел американец Джереми Свэйман из "Бостон Брюинз".

В двух предыдущих сезонах "Везина Трофи" доставался американскому голкиперу команды "Виннипег Джетс" Коннору Хеллебайку.

Василевскому 31 год. Он уже завоевывал "Везина Трофи" в 2019 году. В только что завершившемся регулярном чемпионате российский вратарь сыграл 58 матчей, одержав в них 39 побед. Дважды он отыграл на ноль, а его процент отраженных бросков составил 91,2.

Для 30-летнего Сорокина это уже второе попадание в тройку финалистов "Везина Трофи". В прошедшей "регулярке" он сыграл 55 матчей, одержав 29 побед, при этом семь раз оставив свои ворота нетронутыми. Его показатель надежности составил 90,6 процента отражённых бросков.

27-летний Свэйман впервые оказался в числе трех финалистов. В 55 встречах регулярного сезона он одержал 31 победу, дважды сыграл на ноль и отразил 90,8 процента бросков.