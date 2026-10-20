Вековой тополь из Call Of Duty: Modern Warfare был спилен в центре Петербурга В центре Петербурга спилили 100-летний тополь из компьютерной игры Call Of Duty

Москва20 окт Вести.В центре Санкт-Петербурга был спилен тополь, возраст которого составлял 100 лет. Об этом говорится в сообществе "Деревья Петербурга" во "ВКонтакте".

Дерево было местной достопримечательностью. Источник уверяет, что берлинский тополь был спилен 19 октября. В настоящее время на его месте стоит большой пень.

Ранее вековой тополь фигурировал в различных репортажах и кинофильмах. Кроме того, возрастное дерево также было частью компьютерной игры Call Of Duty: Modern Warfare (2019).

Оно находилось вблизи Банковского моста.