Ветеран Рябкова: добраться до Ульяновска под бомбежками было ужасно и опасно

Москва8 мая Вести.Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Рябкова поделилась с ИС "Вести" воспоминаниями об ужасах поездки в Ульяновск по Волге под бомбежками немецкой авиации.

По ее словам, река становилась могилой для жертв этих налетов.

Везли нас по Волге под бомбежками. Помните, старые корабли в фильме "Волга-Волга"? Вот эти корабли были, пароходики. Вот нас везли туда…Обстреливали. Были случаи, что умирали и сразу скатывались в Волгу. Но мы добрались до Ульяновска, там мама работала рассказала она

Рябкова добавила, что ее отец погиб на фронте, не зная, что у него, кроме дочери, еще родился сын. Она также отметила, что ее очень пугало радио - черные "тарелки", из которых раздавался очень неприятный звук, предвещавший бомбежки.