Власти Новочебоксарска опровергли фейк о ЧП на химзаводе Глава Новочебоксарска опроверг слухи об аварии на химзаводе

Москва28 авг Вести.Появившаяся информация об аварии на химическом предприятии в Новочебоксарске является ложной. Об этом сообщил в своем канале MAX глава города Александр Алексеев.

В интернете распространяют ложную информацию об аварии на "Химпроме" от якобы моего Telegram-канала. Это провокация! Никаких ЧП на предприятии не было. Информация полностью выдумана сказано в сообщении

Мэр призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации. Он добавил, что администрация города сотрудничает с правоохранительными органами для привлечения к ответственности лиц, ответственных за распространение дезинформации.