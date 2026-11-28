Москва28 нояВести.Воздушные гавани Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево) и Тамбов (Донское) возобновили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация на платформе MAX.
Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Отмечается, что ограничения вводились в целях безопасности авиаперелетов.
Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимали и выпускали рейсы по согласованию с уполномоченными органами на фоне введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.