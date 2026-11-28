С аэропортов Внуково, Домодедово, Калуги и Тамбова сняли ограничения на полеты

Внуково, Домодедово, Калуга и Тамбов возобновили прием и отправку самолетов С аэропортов Внуково, Домодедово, Калуги и Тамбова сняли ограничения на полеты

Москва28 ноя Вести.Воздушные гавани Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево) и Тамбов (Донское) возобновили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация на платформе MAX.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Отмечается, что ограничения вводились в целях безопасности авиаперелетов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимали и выпускали рейсы по согласованию с уполномоченными органами на фоне введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.