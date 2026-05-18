Москва18 мая Вести.Русский участок кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа - "место силы", заявил изданию KP.RU мэр города Фредерик Петитта.

Петитта отметил, что хоть договор о содержании русского участка кладбища между мэрией города и Россией и был приостановлен, но аннулировать его он не намерен.

Мэр... говорит, что наше кладбище для него – сердечное дело, главная достопримечательность города и место силы пишет KP.RU

Глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николя Лопухин добавил, что после огласки проблем вокруг кладбища комитет получил множество писем от тех, кто желает помочь.

По французскому закону, ухаживать за могилой имеют право только родственники или уполномоченные ими люди. Но мэрия пошла нам навстречу, теперь обихаживать захоронения могут волонтеры, которые зарегистрированы нашим комитетом рассказал он

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков сообщал, что власти Сент-Женевьев-де-Буа годами отказываются брать плату за содержание русского участка кладбища Сент-Женевьев-де-Буа.

Он отмечал, что проблема остается нерешенной, поскольку из-за позиции властей Франции передать деньги на эту цель напрямую невозможно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала позицию мэрии Сент-Женевьев-де-Буа как "позор вопиющей бесчеловечной безнравственности".