Водитель автобуса выгнал девочку, которая не смогла оплатить проезд в Обнинске В Обнинске водитель автобуса отказался везти девочку-инвалида без оплаты проезда

Москва20 ноя Вести.В Обнинске водитель автобуса выгнал девочку, которая не смогла оплатить проезд. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала мама ребенка.

По ее словам, дочь, у которой есть инвалидность из-за сахарного диабета, добиралась домой после занятий в музыкальной школе и забыла деньги, оставленные для поездки.

Женщина успокоила ее по телефону — до дома ехать три станции. Мать также сказала девочке попросить у водителя одну бесплатную поездку в связи с инвалидностью из-за сахарного диабета. Школьница перезвонила матери только через час. Девочка была вся в слезах — водитель не согласился ее везти, выгнал со словами "Выметайся отсюда" говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

На случившееся уже отреагировал глава города Стефан Перевалов.

Вижу информацию о том, что водитель автобуса не пустил в салон девочку из-за отсутствия оплаты… Изучу записи и информацию от участников инцидента. Выводы сделаем после справедливого и полного анализа написал он в мессенджере МАХ

Перевалов попросил маму ребенка и пассажиров автобуса, ставших очевидцами инцидента, связаться с ним.