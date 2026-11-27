В Удмуртии упал в кювет школьный автобус с детьми, пострадала девочка

10-летняя девочка получила травмы в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии В Удмуртии упал в кювет школьный автобус с детьми, пострадала девочка

Москва27 ноя Вести.В Удмуртии на трассе Дебесы – Уйвай перевернулся школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел утром 26 ноября на территории Дебесского района. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии, за рулем находился 63- летний мужчина, который, предварительно, не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате ДТП 10-летняя девочка - пассажир получила травмы, доставлена в медицинское учреждение сказано в сообщении ведомства в MAX

В салоне автобуса находились еще пять детей, они не пострадали.

В сообщении уточняется, что в момент аварии на проезжей части выявлено "наличие зимней скользкости в виде снежного наката".