На Урале перевернулся пассажирский автобус, пострадавших нет Автобус с 10 пассажирами перевернулся в Свердловской области

Москва26 ноя Вести.В Каменском районе Свердловской области водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту № 111 "деревня Сосновское — город Каменск-Уральский" не справился с управлением и допустил занос с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

В автобусе находились 10 пассажиров. Пострадавших нет.

Водитель автобуса … не выбрал пониженную скорость с учетом дорожной обстановки и видимости, не справился с управлением и допустил занос с последующим опрокидыванием на бок отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.