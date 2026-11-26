Москва26 нояВести.В Каменском районе Свердловской области водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту № 111 "деревня Сосновское — город Каменск-Уральский" не справился с управлением и допустил занос с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает ГТРК "Урал".
В автобусе находились 10 пассажиров. Пострадавших нет.
Водитель автобуса … не выбрал пониженную скорость с учетом дорожной обстановки и видимости, не справился с управлением и допустил занос с последующим опрокидыванием на бокотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.