Москва25 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием семилетней девочки случилось в деревне Лудорвай Завьяловского района Удмуртии. Видео происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел в минувший вторник, 24 ноября. Судя по кадрам с регистратора, девочка начала отходить к обочине дороги, внезапно изменила направление движения и попыталась пересечь проезжую часть, где ее сбил школьный автобус.
В результате ДТП девочка получила травмы, доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении Госавтоинспекции Удмуртии в MAX
Отмечается, что автобусом ПАЗ управлял 59-летний водитель.