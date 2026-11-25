Семилетняя девочка попала под автобус в Удмуртии, ребенок выжил Регистратор снял момент наезда автобуса на школьницу в Удмуртии

Москва25 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием семилетней девочки случилось в деревне Лудорвай Завьяловского района Удмуртии. Видео происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в минувший вторник, 24 ноября. Судя по кадрам с регистратора, девочка начала отходить к обочине дороги, внезапно изменила направление движения и попыталась пересечь проезжую часть, где ее сбил школьный автобус.

В результате ДТП девочка получила травмы, доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении Госавтоинспекции Удмуртии в MAX

Отмечается, что автобусом ПАЗ управлял 59-летний водитель.