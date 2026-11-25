Человек погиб при столкновении автобуса с легковым авто в Омске

В Омске столкнулись автобус и легковушка, погиб человек Человек погиб при столкновении автобуса с легковым авто в Омске

Москва25 ноя Вести.В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Омске погиб человек. Об этом сообщила прокуратура Омской области в MAX.

По данным ведомства, вечером 24 ноября водитель Toyota Mark II, лишенный прав, двигался по улице Мельничная. Обгоняя другую машину, он выехал на встречную полосу и врезался в автобус "НефАЗ 5299", следовавший по маршруту №45. В автобусе на тот момент находилось 30 пассажиров.

После столкновения легковушку отбросило на Toyota Platz, которую водитель пытался обогнать.

В результате ДТП водитель Toyota Mark II от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Шесть пассажиров автобуса пострадали, среди них трое – ученики 9 класса, которые возвращались домой после спектакля в сопровождении педагогов. Остальные пострадавшие – женщины 2004, 2006 и 1967 годов рождения.